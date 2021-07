© Imago / Addictive Stock Brot landet häufig in der Mülltonne - ebenso wie Obst und viele andere Lebensmittel.

Eine DACH-Studie von Lebensmittelhersteller Danone und dem Social-Impact-Unternehmen Too Good To Go ist der Bedeutung, den Ursachen und möglichen Lösungsansätzen rund um das Thema Lebensmittelverschwendung nachgegangen. Das Ergebnis: Die Verbraucher nehmen die Hersteller in die Pflicht.