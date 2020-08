„Wir wollen pflanzliche Lebensmittel zum neuen Standard machen.“ Christian Adams Teilen

Adams's Aufgabe sind der Aufbau und die Implementierung der Organisation und ihrer Strukturen in der DACH-Region. In seinen Verantwortungsbereich fallen dabei neben Like Meat auch die Marken Fry’s Family und Oumph."Ich bin begeistert, meine fast 26 Jahre Großkonzern- und Lebensmittel-Erfahrungen nun bei LikeMeat, Fry’s Family und Oumph einzubringen und Teil des visionären Livekindly-Kollektivs zu sein", sagt Adams. "Gemeinsam werden wir das globale Nahrungsmittelsystem verändern hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Wir wollen pflanzliche Lebensmittel zum neuen Standard machen."Bevor er zu Livekindly stieß, war Adams für den Aufbau der Marke Garden Gourmet zuständig. Unter dieser Marke vertreibt der FMCG-Riese vegetarische Lebensmittel wie Garden Gourmet Incredible Burger, der inzwischen unter Sensational Burger firmiert. Insgesamt war Adams 17 Jahre bei Nestlé. Zuvor arbeitete unter anderem bei Procter & Gamble.LikeMeat wurde 2013 im niedersächsischen Wetschen gegründet. Das Unternehmen stellt pflanzenbasierte Fleischalternativen her, die Unternehmensangaben zufolge in 15.000 Supermärkten und 10 europäischen Ländern erhältlich sind. Im vergangenen Jahr wurde LikeMeat vom HORIZONT-Schwestertitel Lebensmittel Zeitung unter die 100 Top-Marken für 2019 gewählt Seit März dieses Jahres gehört LikeMeat zur kurz zuvor gegründeten internationalen Livekindly-Holding, das mit seinen Marken einen nachhaltigen Lebensstil fördern will. Weitere Marken des Unternehmens sind The Fry Family Food Co. aus Südafrika und die namensgebende Medienplattform Livekindly Media. ire