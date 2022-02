© Edeka In der neuen Veganuary-Kampagne stehen die Kunden im Mittelpunkt der Geschichte

Der Januar ist zu Ende und die Veganuary-Initiative kann neue Rekorde präsentieren: Mehr 629.000 Menschen haben sich in diesem Jahr für die Neujahrs-Challenge angemeldet. Dazu kommen noch 420 Unternehmen, die sich in Deutschland mit neuen Produkten und eigenen Promotions an dem Aktionsmonat beteiligt haben. Das ist eine Steigerung um mehr als 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.