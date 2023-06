Pexels / Fauxels

Lebensmittel werden zunehmend online bestellt - im wachsenden Wettbewerb kann intelligentes Marketing den Unterschied machen

Der Onlinehandel mit Lebensmitteln hat in den vergangenen drei Jahren stark angezogen. Wer die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sein Sortiment lenken will, sollte im Marketing sowohl online als auch offline Akzente setzen. Die im Artikel vorgestellten Beispiele zeigen: Video-Formate sind perfekt geeignet, die Marke emotional aufzuladen. Und: Print-Mailings stärken das Vertrauen und beflügeln den Absatz.

Teilen

Tohru Nakamura schneidet jungen Chicorée, um daraus einen Puntarellen-Salat zu zaubern. Alexander Herrmann brät zwischen Rosmarinzweigen eine Maishähnchenbrust an. Max Strohe übergießt Spaghetti mit einer süß-scharfen Kürbiscremesoße. Dabei verraten die Spitzenköche wertvolle Tipps zur Zubereitung und Anrichtung der Speisen.





Die Videos des Onlineshops Weinfreunde, der seine Produkte auch in Rewe-Filialen anbietet, präsentieren passende Gerichte zu verlinkten Weinen aus dem Sortiment. Zu Beginn stehen die Weinanbaugebiete und Trauben im Mittelpunkt, dann legen die Köche los. Auf YouTube erzielten die Clips mehrere Tausend Abrufe. „Lebensmittel sind eng mit unseren Emotionen verknüpft. Daher sollten Onlineshops im Food-Segment alle Sinne ansprechen und das Aussehen, die Konsistenz, den Geruch, das Geräusch und den Geschmack der Produkte lebendig darstellen“, sagt Kay Schönewerk, CEO der Marketingagentur 4iMedia. Die Videos bieten vielfältige Eindrücke, die das Interesse an den Produkten steigern. Vertrauen senkt das empfundene Kaufrisiko Ein weiterer Zweck, den die Clips erfüllen: Die Kompetenz der Spitzenköche und die Qualität der verwendeten Produkte werden auf den Shop übertragen. „Wir begeistern mit den Videos nicht nur emotional, sondern positionieren uns auch als ausgewiesener Fachhändler“, erklärt Daniel Münster, Head of Marketing bei Weinfreunde. Kompetenz vermitteln auch der Podcast „Bei Anruf Wein“ und ein Onlinemagazin mit Rubriken wie „Weinwissen“, „Weinprobe“ und „Wir empfehlen“. Screenshot Weinfreunde Instagram Instagram: Ein Wein-Mahlzeit-Match und eine Podcastfolge zum Thema "Weinwissen für Angeber" vermitteln Markenkompetenz



„Transportieren Onlineshops durch Mitarbeiter oder bekannte Experten ein gehobenes Know-how, vertraut man ihnen stärker. Das gefühlte Konsumrisiko sinkt“, erklärt Dieter Georg Adlmaier-Herbst, Professor für Strategisches Kommunikationsmanagement an der Universität der Künste Berlin. Ebenso verringern Siegel zur Herkunft oder Güte von Lebensmitteln die Unsicherheit. „Die eingesetzten Labels sollten glaubwürdig und nicht zu komplex sein, damit sie verstanden werden und eine Kaufwirkung entfalten“, sagt Sarah Kühl, Dozentin für Lebensmittelmarketing von der Fakultät für Agrarwissenschaften der Universität Göttingen. Print-Mailings fördern Markenbindung und Absatz Unterbewusst steigern auch haptische Werbemittel das Vertrauen gegenüber dem Onlineshop. Das bestätigt die diesjährige

Die Videos des Onlineshops Weinfreunde, der seine Produkte auch in Rewe-Filialen anbietet, präsentieren passende Gerichte zu verlinkten Weinen aus dem Sortiment. Zu Beginn stehen die Weinanbaugebiete und Trauben im Mittelpunkt, dann legen die Köche los. Auf YouTube erzielten die Clips mehrere Tausend Abrufe. „Lebensmittel sind eng mit unseren Emotionen verknüpft. Daher sollten Onlineshops im Food-Segment alle Sinne ansprechen und das Aussehen, die Konsistenz, den Geruch, das Geräusch und den Geschmack der Produkte lebendig darstellen“, sagt Kay Schönewerk, CEO der Marketingagentur 4iMedia. Die Videos bieten vielfältige Eindrücke, die das Interesse an den Produkten steigern.Ein weiterer Zweck, den die Clips erfüllen: Die Kompetenz der Spitzenköche und die Qualität der verwendeten Produkte werden auf den Shop übertragen. „Wir begeistern mit den Videos nicht nur emotional, sondern positionieren uns auch als ausgewiesener Fachhändler“, erklärt Daniel Münster, Head of Marketing bei Weinfreunde. Kompetenz vermitteln auch der Podcast „Bei Anruf Wein“ und ein Onlinemagazin mit Rubriken wie „Weinwissen“, „Weinprobe“ und „Wir empfehlen“.Auf diese Weise steigt das Vertrauen gegenüber dem Onlineshop. Ein Faktor, der im Online-Lebensmittelhandel eine größere Rolle spielt als im stationären Handel. Schließlich hat der User nicht die Möglichkeit, die angebotenen Waren vorab physisch zu begutachten und zu prüfen. Er muss sich darauf verlassen, dass der Retailer das Sortiment sorgsam kuratiert und hohe Qualitätsstandards anlegt.„Transportieren Onlineshops durch Mitarbeiter oder bekannte Experten ein gehobenes Know-how, vertraut man ihnen stärker. Das gefühlte Konsumrisiko sinkt“, erklärt Dieter Georg Adlmaier-Herbst, Professor für Strategisches Kommunikationsmanagement an der Universität der Künste Berlin. Ebenso verringern Siegel zur Herkunft oder Güte von Lebensmitteln die Unsicherheit. „Die eingesetzten Labels sollten glaubwürdig und nicht zu komplex sein, damit sie verstanden werden und eine Kaufwirkung entfalten“, sagt Sarah Kühl, Dozentin für Lebensmittelmarketing von der Fakultät für Agrarwissenschaften der Universität Göttingen.Unterbewusst steigern auch haptische Werbemittel das Vertrauen gegenüber dem Onlineshop. Das bestätigt die diesjährige CMC Print-Mailing-Studie , bei der 45 Onlinehändler postalisch Gutscheine an Bestandskunden versandten – und dabei insgesamt eine Conversion Rate von 5,4 Prozent und einen Return on Advertising Spend von 901 Prozent erzielten.



„Print-Mailings vermitteln ein Gefühl von Exklusivität und Substanz, das sich in der digitalen Welt oft verliert. Ein postalisch versendeter Gutschein hat eine greifbare Präsenz“, sagt Schönewerk. Ein persönlich gestaltetes Print-Mailing werde mitunter sogar als eine Art Geschenk wahrgenommen und erhöhe so das Engagement und die Markenbindung des Kunden. Ein persönlicher Bezug lässt sich insbesondere bei Bestandskunden herstellen, denn hier liegen zahlreiche zur Individualisierung nutzbare Kundendaten vor. Daneben bieten spezielle Anlässe wie der Black Friday eine Gelegenheit, den Kunden zugespitzt anzusprechen.



Der Onlinehändler Sirplus, der aussortierte, leicht fehlerhafte Lebensmittel nach sorgfältiger Prüfung im eigenen Shop anbietet, griff diese Idee auf. Mit der Print-Mailing-Kampagne zum Black Friday 2022 regte das Unternehmen die Kundschaft zum nachhaltigen Konsum im Sirplus-Shop an. Die 20.000 angeschriebenen Bestandskunden erhielten als Dankeschön für ihre vorherigen Einkäufe und ihren Beitrag zur guten Sache einen Rabattgutschein in Höhe von 20 Prozent. Bei der Mailinggestaltung setzte Sirplus auf drei Grüntöne als dominierende Farben, attraktive Produktabbildungen und Leitsätze wie „Lebensmittel retten“, „Ressourcen schonen“ und „Gutes tun“. Sirplus Das nachhaltige Geschäftskonzept von Sirplus spiegelt sich im Look des Print-Mailings deutlich wider Mit vernetzten Kampagnen den Erfolg pushen Die Gewürz-Manufaktur Ankerkraut setzt Print-Mailings ebenfalls strategisch ein: „Wir verfolgen einen Multi-Channel-Ansatz. Denn Menschen sind nicht ausschließlich über digitale Kanäle erreichbar, wenn sie online kaufen – und genauso wenig nur über physische Werbemedien, wenn sie stationär kaufen“, erklärt Geschäftsführer Timo Haas.



„Print-Mailings vermitteln ein Gefühl von Exklusivität und Substanz, das sich in der digitalen Welt oft verliert. Ein postalisch versendeter Gutschein hat eine greifbare Präsenz“, sagt Schönewerk. Ein persönlich gestaltetes Print-Mailing werde mitunter sogar als eine Art Geschenk wahrgenommen und erhöhe so das Engagement und die Markenbindung des Kunden. Ein persönlicher Bezug lässt sich insbesondere bei Bestandskunden herstellen, denn hier liegen zahlreiche zur Individualisierung nutzbare Kundendaten vor. Daneben bieten spezielle Anlässe wie der Black Friday eine Gelegenheit, den Kunden zugespitzt anzusprechen.Der Onlinehändler Sirplus, der aussortierte, leicht fehlerhafte Lebensmittel nach sorgfältiger Prüfung im eigenen Shop anbietet, griff diese Idee auf. Mit der Print-Mailing-Kampagne zum Black Friday 2022 regte das Unternehmen die Kundschaft zum nachhaltigen Konsum im Sirplus-Shop an. Die 20.000 angeschriebenen Bestandskunden erhielten als Dankeschön für ihre vorherigen Einkäufe und ihren Beitrag zur guten Sache einen Rabattgutschein in Höhe von 20 Prozent. Bei der Mailinggestaltung setzte Sirplus auf drei Grüntöne als dominierende Farben, attraktive Produktabbildungen und Leitsätze wie „Lebensmittel retten“, „Ressourcen schonen“ und „Gutes tun“.Laut Schönewerk überzeugen nachhaltige Konzepte aktuell besonders: „Mit seinem Geschäftsmodell und der Kampagne greift das Unternehmen einen zentralen Trend im Bereich des Lebensmittelmarketings auf. Unternehmen sollten transparent und glaubwürdig zeigen, dass sie verantwortungsvoll handeln und Produkte anbieten, die zu einem nachhaltigen Lebensstil passen. Anschauliche Storys wie die der Lebensmittelrettung sind dabei eine wirkungsvolle Methode.“ Tatsächlich verfing die Botschaft in Kombination mit dem Rabatt und dem haptischen Werbeträger: Der Gutschein wurde fast 1.300 Mal eingelöst und erzielte eine Conversion Rate von 6,3 Prozent.Die Gewürz-Manufaktur Ankerkraut setzt Print-Mailings ebenfalls strategisch ein: „Wir verfolgen einen Multi-Channel-Ansatz. Denn Menschen sind nicht ausschließlich über digitale Kanäle erreichbar, wenn sie online kaufen – und genauso wenig nur über physische Werbemedien, wenn sie stationär kaufen“, erklärt Geschäftsführer Timo Haas.