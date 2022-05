© Edeka In der neuen Werbung jagen sogar die Edeka-Mitarbeiter nach den Billigartikeln im Sortiment

In der Vergangenheit war der Begriff „Discounter“ in der Markenwelt von Edeka immer mit einem Makel behaftet. Doch die ungebremste Inflation verändert auch für die Supermarkt-Kette die Spielregeln. Und so startet der Händler nun eine Kampagne unter dem überraschenden Slogan „In jedem Edeka steckt ein Discounter!“ und verlängert das Thema sogar noch über eine Tiktok-Challenge.