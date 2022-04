© Edeka Edeka wirbt unter anderem für fleischlose Grillalternativen

"Folge dem Herzen" - unter diesem Motto leitet Edeka in seiner neuen Kampagne die Grillsaison ein und rückt zugleich die Themen Regionalität und Verantwortung in den Fokus. Die von der Agentur Jung von Matt/Next Alster entwickelte Kampagne startete offiziell am 18. April.