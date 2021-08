Gabriele Eick stellt zunehmend fest, dass "es gerade im digitalen Zeitalter einen Hang zur verkürzten, mitunter ausdrucksschwachen Sprache gibt". Umso mehr achtet die langjährige Managerin, unter anderem bei Burson-Marsteller und Dresdner Bank, bei Nachwuchskräften in Marketing, Medien, Kreation darauf, dass "sie sich gut artikulieren und treffend formulieren können".



Eick ist seit mehreren Jahren Mitglied des Stiftungsrats der HORIZONT-Stiftung. Gegründet 2016, widmet sie sich der Förderung von Talenten auf dem Weg in die Kommunikations-, Medien- und Werbebranche. 2007 wurden zum ersten Mal mit Preisgeld dotierte Auszeichnungen vergeben. Bewerberinnen und Bewerber stehen zwei Kategorien offen: Das Stipendium wendet sich an jene, die ein branchenbezogenes Studium oder eine Aus-/Weiterbildung absolvieren und nicht älter als 30 Jahre alt sind. Hier sind vor allem Persönlichkeit, Profil und Pläne der Kandidaten gefragt. Beim Förderpreis geht es hauptsächlich um die Qualität von Projekt- und Forschungsarbeiten, zum Beispiel Masterthesis oder Dissertation, und ihre Relevanz für die Praxis.





Einreichungen werden, wie bei einer Job-Bewerbung, gesichtet und beurteilt. Die wichtigsten Kriterien sind in der online zugänglichen Ausschreibung (siehe Kasten) benannt. Am Ende entscheidet der Stiftungsrat, bestehend aus einem Dutzend berufserfahrener, erfolgreicher Persönlichkeiten aus Medien, Marketing, Agenturen, darüber, wer Preisträger/in wird. "Das persönliche Profil sollte erkennbar sein, auch Zielstrebigkeit, ohne festgefahren zu sein, und gerne

Eigenwillig



keit im positiven Sinne", betont Gabriele Eick.



Die Inhaberin der Executive Communications Beratung für synchronisierte Unternehmenskommunikation erinnert sich zum Beispiel mit Freude an Luisa Häußer (damals Münch), die bei den HORIZONT-Awards 2018 mit ihrem Poetry-Slam "Wortgewalt" bleibenden Eindruck hinterließ. Die junge Frau hatte gerade das Stipendium der Horizont-Stiftung bekommen, Eick die Lobesrede gehalten. "Sie hat nicht nur mich unglaublich begeistert, weil sie ihre Kreativität auf beste Weise ausschöpft", so die Laudatorin über Häußer, die damals schon neben- und heute hauptberuflich als freie Texterin & Konzeptionerin tätig ist. Selbstständig arbeiten, sich ausprobieren, neugierig und risikofreudig sein, das kommt an. "Wenn Nachwuchskräfte uns das Gefühl vermitteln, dass Unternehmertum in ihnen steckt, dann sollten wir sie unterstützen. Wir brauchen mehr denn je junge Leute, die sich was trauen und nicht nur auf vermeintliche Sicherheit setzen", sagt Eick.





In den eineinhalb Dekaden, seit Stipendien und Förderpreise vergeben werden, haben sich der Arbeitsmarkt und vielerorts auch die Unternehmenskultur gewandelt. "Die junge Generation will sich entfalten, sucht berufliche Positionen, die Freiraum und Teamarbeit bieten", stellt Gabriele Eick fest. Nicht mehr das höchste Gehalt sei ausschlaggebend, und Statussymbole wie schickes Auto oder teure Tasche verlieren an Bedeutung. "Bewerberinnen und Bewerber schauen genau hin, für welche Werte eine Marke steht und wie es um die Unternehmenskultur bei möglichen Arbeitgebern bestellt ist", so Eick.