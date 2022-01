Von dem Schritt erhofft man sich bei Henkel Synergieeffekte in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb, Marketing und Supply Chain sowie mehr Effizienz durch schlankere Strukturen und kürzere Entscheidungswege. Dadurch sollen letztendlich Mittel frei werden für Investitionen in die Bereiche Digitalisierung, E-Commerce, Forschung und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit. Dazu können auch Übernahmen in allen Konsumentenbereichen zählen. Gleichzeitig kündigt Henkel an, sich von Marken und Geschäften, die nicht zu den künftigen strategischen Kerngeschäften zählen, zu trennen.





Die Führung des Bereichs Consumer Brands übernimmt Wolfgang König, derzeit Executive Vice President für Beauty Care. Der 49-Jährige leitet auch den Integrationsprozess. Bruno Piacenza, seit 2011 als Executive Vice President für den Unternehmensbereich Laundry & Home Care zuständig, soll diesen weiterhin führen. Beim Übergangsprozess soll er eng mit König zusammenarbeiten und bis spätestens Ende 2022 bei Henkel bleiben, wie das Unternehmen mitteilt.



Welche Implikationen die Maßnahmen für das Marketing haben, auch was die personelle Marketing-Verantwortung für den neuen Bereich betrifft, ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen zum Integrationsprozess und den geplanten Portfoliomaßnahmen will Henkel zusammen mit den Zahlen für das erste Quartal am 5. Mai 2022 veröffentlichen. Aktuell leitet Rik Strubel das Marketing des Bereichs Beauty Care mit Marken wie Schwarzkopf, Syoss, Fa und Taft. Für die Schwarzkopf-Riege und Kosmetik-Produkte hat Henkel im vergangenen Jahr Nielsen zufolge rund 123 Millionen brutto in Werbung investiert, ein Plus von rund 11 Prozent. Georg Baratta-Dragono fungiert als CMO für Laundry Care. Hierzu gehören Marken wie Persil, Perwoll, Pril und Somat. In den Bereich Wasch- und Reinigungsmittel flossen Nielsen zufolge im vergangenen Jahr fast 165 Millionen Euro brutto in Werbung, was einem Zuwachs von 3,5 Prozent entspricht.

