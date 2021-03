© Storyclash Die Plätze zwei und drei sichern sich diesmal andere Marken als im Januar, während Dr. Oetker Rang eins verteidigt

Bereits im Vormonat stand Dr. Oetker auf Platz eins der FMCG-Marken mit der höchsten Interaktionsrate in sozialen Netzwerken, die Storyclash regelmäßig in einem Ranking zusammenfasst. Im Februar kann der Lebensmittelhersteller seinen Vorsprung weiter ausbauen, während auch mehrere andere Akteure deutlich aufsteigen. So schafft es Melitta diesmal auf Rang zwei und Kerrygold unter die Top Ten. Den stärksten Boost erlebt jedoch mit einem Plus von fast 500 Prozent die Reismarke Oryza.