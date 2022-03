„Wir werden allen Sanktionen gegen Russland, seine Regierung und den Finanzsektor voll umfänglich entsprechen.“ Carsten Knobel, CEO Henkel Teilen

Auf die Werbeaktivitäten im Heimatmarkt hat die durch den Krieg veränderte Stimmung derzeit noch keine Auswirkungen, wie Henkel gegenüber HORIZONT mitteilt. "Wir achten sehr genau darauf, dass unsere Kommunikation keine unangemessene Tonalität aufweist", heißt es in dem Statement des Unternehmens. Man habe aktuelle Kampagnen dahingehend überprüft. "Bislang hatten wir aber keinen Anlass, Kampagnen zu stoppen bzw. zurückzuziehen."Von einem Lieferstopp nach Russland will Henkel zum jetzigen Zeitpunkt noch absehen. Zunächst beabsichtige man, Produkte des täglichen Bedarfs wie Haushalts- und Körperpflegeprodukte in Russland weiter zu liefern. Allerdings halten sich die Düsseldorfer weitere Optionen offen: "Henkel wird die dynamische Situation weiter genau beobachten und über weitere Maßnahmen entscheiden."Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich Henkel zunächst darauf konzentriert, die Belegschaft zu unterstützen. So wurde ein eine Million Euro schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht, das etwa finanzielle Soforthilfe für alle betroffenen Mitarbeitenden und eine Spende an das Internationale Rote Kreuz umfasst. Außerdem werden freiwillige Henkel-Helfer, die Flüchtlinge oder Hilfsorganisationen an den Grenzen unterstützen, bei Fortsetzung ihrer Bezüge freigestellt.