Children for a Better World e.V. >> Thema: Kinderarmut in Deutschland bekämpfen

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V >> Thema: Klimaschutz – raus aus Kohle, Öl und Gas)

PETA Deutschland e.V. >> Thema: Wir sind alle Tiere – gegen Speziesismus, eine

Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft

Standpunkt e.V. >> Thema: Menschen – Tiere – die Natur und unser Planet. Wir leben in

einer Symbiose und sind untrennbar miteinander verbunden

Das Besondere dabei: Die Teilnahmegebühren werden eins zu eins an vier gemeinnützige Einrichtungen aus den jeweiligen Themenbereichen weitergeben, die sich so - neben der Gewinneranzeige zur Eigenwerbung - auch über eine monetäre Unterstützung freuen können. Eine Fachjury sowie eine Online-Abstimmung bestimmen die Gewinner jeder Kategorie sowie einen Gesamtsieger. Die Preis-Verleihung findet am 20. Februar 2020 im Berliner Varieté Wintergarten statt.Jeder Kreative kann ab sofort seine ideenreiche Entwürfe beim Flyeralarm Design Award einreichen. Die Aufgabe: Die Gestaltung eines DIN-A4-Anzeigenmotivs in den Kategorien Menschen, Tiere, Natur oder Soziales. Unterstützt werden sollen Themenbereiche, die die Schwerpunkte in der Arbeit folgender Organisationen sind:



"Als erfolgreiches Unternehmen sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Daher ist es uns auch ein Anliegen, dass Kreativität und Ideenreichtum dort wirken, wo sie am meisten gebraucht werden", sagt Rolf Dittrich, Pressesprecher bei Flyeralarm. "Das sind unserer Meinung nach Einrichtungen, die helfen, die Welt besser zu machen. Die Entwürfe sollen die Themen aufgreifen, aber vor allem berühren, zum Nachdenken anregen oder ein Schmunzeln hervorrufen."



Bis zum 30. November 2019 können Vorschläge unter www.flyeralarm-design-award.com eingereicht werden, die Teilnahmegebühr beträgt pro Bewerbung 25 Euro. Eine Fachjury, bestehend aus Experten der Branche, wie zum Beispiel Prof. Dr. Ralf Strauß (Präsident Deutscher Marketing Verband e.V.) oder Alexander Stotz (CEO Ströer Media Deutschland GmbH) ermittelt anschließend für jede der vier Kategorien bzw. Organisationen die jeweils drei besten Entwürfe. Vom 2. bis 9. Dezember findet auf der Website zudem ein Voting für den Publikumspreis statt.Die finalen Siegermotive werden mit je 2500 Euro prämiert und stehen den Organisationen zur Verfügung, um diese für Kampagnen nutzen zu können. Die Zweit- und Drittplatzierten jeder Katagorie erhalten zudem je ein Druckvolumen in Höhe von 1000 bzw. 500 Euro bei Flyeralarm. Die Gesamtsumme der Teilnahmegebühren wird zu gleichen Teilen an die vier Organisationen verteilt. HORIZONT ist Medienpartner des Flyeralarm Design Award 2020. hor