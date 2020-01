Flughafen München: Where ist Wayne?





Testimonials der Kampagne sind Schauspieler("Sturm der Liebe", "Der Landarzt"), Influencerin Francesca Lesch und Breakdancer Benedikt "Bench" Mordstein . In einem dreimnütigen Video, das auf der Microsite zu der Kampagne zu sehen ist, macht sich Carpendale am Münchner Flughafen auf den Weg zu seinem Flieger in Richtung London.Unterwegs läuft der 42-Jährige durch das 10.000 Quadratmeter große MAC-Forum im Herzen des Airports, wo er auf Breakdancer Bench Mordstein trifft. Auf seinem weiteren Weg zum Gate im Terminal 2 legt Carpendale einen Shopping-Abstecher ein, geht zum Friseur und genießt eine kurze kulinarische Pause. Immer dicht auf den Fersen ist ihm Francesca Lesch. Die Lifestyle-Influencerin hat Carpendales Reisepass gefunden und macht sich auf die Suche nach dem Besitzer. Natürlich begegnet ihr der Flughafen München dabei nur von seiner besten Seite."Mit der Webisode vermitteln wir Passagieren und Gästen auf unterhaltsame Art und Weise, dass der Flughafen München ein einzigartiger Ort zum Shoppen, Schlemmen und Erleben ist", sagt, Leiter Business Development & Marketing des Flughafen München. "Hier gilt nicht schnell hin und noch schneller wieder weg – im Gegenteil: Es lohnt sich, vor dem Abflug ausreichend Zeit einzuplanen, denn der Flughafen München ist ein Ort, an dem man gerne verweilt."Bislang hat der Flughafenbetreiber die Gäste mit Plakaten im Blockbuster-Stil, die das Video anteasern, sowie digitalen Werbeflächen auf die Kampagne aufmerksam gemacht. Außerdem haben Carpendale und Lesch in ihren Instagram-Storys auf ihre Zusammenarbeit mit dem Flughafen München hingewiesen. Für Idee, Skript und Produktion zeichnet neben dem Flughafen München die Münchner Agenturverantwortlich.Die Positionierung als Erlebnisflughafen dürfte zum einen darauf abzielen, nicht nur Fluggäste zum längeren Verweilen einzuladen, sondern auch deren Freunde und Verwandte, die den Reisenden entweder abliefern oder abholen. Zum anderen will sich der Flughafenbetreiber damit generell als Verkehrsknotenpunkt der Wahl inszenieren. In Zeiten von Klimawandel und Flugscham gewinnt die Bahn an Relevanz.Außerdem verlor der Flughafen München zuletzt innerdeutsch an Publikum. Trotz einer Steigerung der Passagierzahlen auf insgesamt mehr als 48 Millionen, ging die Anzahl der innerhalb Deutschlands fliegenden Passagiere im vergangenen Jahr um knapp einen Prozent zurück.Damit kommt der Münchner Airport zu der doch recht seltenen Ehre, selbst als Werbungtreibender aufzutreten. Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen laut Nielsen 957.000 Euro für Online, Out of Home und Print-Werbung aus. Deutlich wichtiger ist die Rolle des Airports als Anbieter von Werbeflächen Eigenen Angaben zufolge erreicht der Flughafen München mit seinen Werbeaealen 22 Millionen Entscheider. ire