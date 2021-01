© Flixmobility Andrea Koepfer wechselt zu Flixmobility

Flixmobility, das Unternehmen hinter der Fernbus-Marke Flixbus, hat Andrea Koepfer als Director Communications, Public Affairs (PA) & Responsibility verpflichtet. Sie war zuletzt in gleicher Funktion bei der Ceconomy AG und Media-Markt Saturn tätig. In der neu geschaffenen Position berichtet Koepfer an André Schwämmlein, Co-Gründer und CEO von Flixmobility.