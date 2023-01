In der Debatte um eine moderne Unternehmenskultur fällt immer öfter der Begriff Vier-Tage-Woche – viele Firmen testen derzeit Modelle. Auch in Bewertungen von Beschäftigten spielt die kürzere Arbeitswoche eine zunehmend wichtigere Rolle. Auf Anfrage unserer Redaktion hat das Portal kununu eine Erhebung vorgenommen, die zeigt: Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Bewertungen, bei denen die Vier-Tage-Woche eine Rolle spielt, um ein Drittel gestiegen. Nina Zimmermann, CEO des Hamburger Unternehmens, erklärt sich das folgendermaßen: "Im Wettlauf um Bewerber:innen kann eine Vier-Tage-Woche ein starkes Differenzierungsmerkmal für Arbeitgeber sein und helfen, neue Talente anzuziehen." Hotelkette 25hours lässt die Wahl Als Hebel im Bereich Employer Branding hat sich die Vier-Tage-Woche beispielsweise bei der Lifestyle-Hotelmarke 25hours bewährt. Nach einer Pilotphase wurde das Angebot im März 2022 auf elf Häuser der Hotelkette mit 900 Mitarbeitenden ausgerollt. Diese können sich nun aussuchen, ob sie nur noch vier oder weiterhin fünf Tage arbeiten wollen – ausgenommen sind lediglich die Auszubildenden. Der Arbeitstag dauert beim Vier-Tage-Modell neun Stunden, die Differenz zur vertraglich festgelegten Wochenarbeitszeit wird als Überstundenausgleich vorgehalten. Mehr zum Thema New Work Warum Achtsamkeit am Arbeitsplatz heute viel wichtiger ist als Tischkicker und Freigetränke Mit dem Begriff New Work werden häufig Themen wie Remote-Arbeitsplätze, digitale Zusammenarbeit, Nachwuchsförderung und Unternehmenskultur assoziiert, seltener Begriffe wie Achtsamkeit und allgemeines Wohlbefinden. Aber was sorgt eigentlich in diesen Zeiten für Wohlbefinden? Wellbeing-Coach Kiki Frericks erklärt, worauf es bei diesem Thema ankommt. Kathrin Gollubits, Vice President of People & Culture bei 25hours, zieht folgendes Fazit: "Die Vier-Tage-Arbeitswoche ist bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr gut angelaufen. Mehr als 75 Prozent der berechtigten Mitarbeitenden haben das neue Modell angenommen. Nicht nur die Fluktuation konnte reduziert werden, auch haben wir mit diesem nachhaltigen Angebot sehr viele neue Mitarbeitende finden können. Je nach Abteilung haben sich operative Prozesse und das Arbeitsumfeld durch die neue Aufteilung verändert, was aber von den Kollegen sehr gut angenommen wird." Sportbekleidungs-Label Ryzon reduziert auf 32 Stunden Beim Kölner Sportbekleidungs-Label Ryzon ist die Wochenarbeitszeit ebenfalls reduziert worden. Die Art der Zusammenarbeit hat sich dadurch verbessert. "Mit der 32-Stunden-Woche setzen wir den Fokus in erster Linie auf effektive Arbeitszeit. Die Reduktion auf Outcome anstatt auf Zeit hilft, sich nicht im Detail zu verlieren", sagt Mario Konrad, Geschäftsführer und Co-Gründer von Ryzon. "Es erzieht uns als Organisation, zunehmend Entscheidungen zu treffen und ins Doing zu kommen, anstatt uns in endlosen Abstimmungsmeetings im Kreis zu drehen. Entscheidungen setzen Energie frei, Diskussionen binden Energie." Herausforderungen gibt es allerdings auch: "Wir haben festgestellt, dass besonders junge Mitarbeitende bei schnellen Entscheidungen viel mehr Hilfestellung und Begleitung von erfahrenen Mitarbeitenden benötigen."

Die Autohaus-Gruppe Markötter ist mit der Vier-Tage-Woche an ihren sechs Standorten ins neue Jahr 2023 gestartet und hat dafür die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt um 10 Prozent reduziert. "In Zeiten von wandelnden Geschäftsmodellen und anderen sozioökonomischen Herausforderungen ist diese Neustrukturierung daher auch für unser Unternehmen ein wichtiger und notwendiger Schritt", postet das Unternehmen auf seiner LinkedIn-Seite. "Wer wann arbeitet, organisieren wir zukünftig über individuell für jeden Mitarbeitenden angepasste Wochenpläne – auch Überstunden sind damit Vergangenheit." Für die Planung und Umsetzung hat Markötter mit dem Bielefelder New-Work-Innovator Lasse Rheingans zusammengearbeitet. „Die Vier-Tage-Woche ist konkret und leicht kommunizierbar. An drei Tagen frei zu haben, hat natürlich auch einen Employer-Branding-Effekt“ Benjamin Rolff, New-Work-Experte Teilen



Zudem zahlt die Maßnahme auf das ein, was sich viele Menschen wünschen: 71 Prozent der Erwerbstätigen würden sich laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv für eine Vier-Tage-Woche entscheiden. Die Umfrage wurde vor knapp einem Jahr durchgeführt, nachdem Belgien die Vier-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit beschlossen hatte. Das Vier-Tage-Modell würden vor allem die Erwerbstätigen im mittleren Alter (30- bis 44-Jährige: 64 Prozent) und die formal höher Gebildeten (Abitur, Studium: 62 Prozent) vorziehen. Nutzen würden sie den freien Tag vor allem für Hausarbeit und Einkaufen (69 Prozent), auch für Arztbesuche (58 Prozent) und Hobbys (56 Prozent) oder Sport und Bewegung (55 Prozent).

