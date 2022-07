Vor wenigen Tagen erst sorgte Burger King Austria mit einer neuen Werbekampagne für Aufsehen., lautet der Slogan, mit dem der Fastfoodkonzern in der Alpenrepublik gemeinsam mit seiner Leadagentur Jung von Matt/Donau auf sein deutlich ausgebautes pflanzliches Sortiment aufmerksam macht. Dass Burger King die stetig wachsende Zielgruppe der Flexetarier nur in Österreich bedient und in Deutschland links liegen lässt, wäre aus strategischer Sicht kaum zu verstehen. Und so ist es auch kein Wunder, dass der Burger-Riese nun auch hierzulande in die Veggie-Offensive geht.