"Flasche leer" - Die legendäre Wutrede von Giovanni Trapattoni

am 10. März 1998 vor die Kameras trat, um die 0:1-Niederlage seines FC Bayern gegen den FC Schalke 04 zu erklären, war er angesichts der desolaten Leistung von Spielern wie Mehmet Scholl und Mario Basler sowie der ständigen Verletzungen von Thomas Strunz derart geladen, dass die Pressekonferenz in eine Wutrede ausartete. Eine Wutrede, die wegen legendärer Satzkonstrukte wie "Was erlauben Strunz", "Spieler waren schwach wie eine Flasche leer" und "Ich habe fertig" in die Geschichte einging.

Haupt- und Trikotsponsor des SSV Jahn Regensburg

Davon will nun Netto profitieren. Der Discounter hat zwar abgesehen von seinem Engagement alsnicht viel mit Profi-Fußballern am Hut. Mit leeren Flaschen dafür umso mehr. Grund: Netto ist nach eigenen Angaben der erste Discounter, der die Hälfte seines Getränkesortiments in Mehrwegflaschen anbietet. Ein Alleinstellungsmerkmal, das der Lebensmsittelhändler nun auch für die Werbung nutzen will.Dass Netto bei der Suche nach einem geeigenten Testimonial auf Giovanni Trapattoni gekommen ist, das ist angesichts der in Deutschland nach wie vor legendären Flaschen-Expertise des Fußball-Lehrers freilich kein Wunder. Doch Netto hält den inzwischen 81-Jährigen nicht nur aufgrund seiner "Flasche-leer-Rede" für eine gute Wahl. Trapattoni nutze seine Bekanntheit bewusst, um sich für die Erhaltung von Werten und Verantwortung einzusetzen, heißt es bei Netto. "Ich bin Urgroßvater und möchte einen Teil dazu beitragen, meinem Urenkel eine bessere Welt zu hinterlassen", lässt sich der Kulttrainer zitieren.

Giovanni Trapattoni wirbt für Netto

Sichtbar wird die von Jung von Matt in Hamburg entwickelte Kampagne ab dem