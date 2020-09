Der neue Marketing Director, der auch teil des Management Teams von CFP wird, hat in seinem jungen Alter schon zahlreiche Erfahrungen in der FMCG-Branche gesammelt. Seine Laufbahn begann er als Marketing-Trainee bei dem Schweizer Lebensmittelkonzern Hero, wo er anschließend in verschiedenen Stationen für die Strategic Business Units Snacks und Jams tätig war. Anschließend arbeitete der gebürtige Essener als persönlicher Referent der Geschäftsführung bei der Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz, ehe er zu Henkel wechselte.Bei CFP leitet Engels nun das dreiköpfige Marketingteam und berichtet an Geschäftsführer Jörg Beiß sowie an Philippe Bessire, Regional Business Manager Central Europe & South Africa. Zu den Gründen für den Abgang von Vorgängerin Sonja Voggenreiter, die seit Frühjahr 2018 Marketingleiterin von Fisherman's Friend war, mach CFP indes keine Angaben."Ich freue mich sehr darauf, die Verantwortung für die Kultmarke Fisherman’s Friend zu übernehmen", sagt Engels. "Die Marke hat eine ganz besondere Strahlkraft, die auf einer beeindruckenden Historie und gleichzeitig jung gebliebener Verbraucheransprache basiert. Mit innovativen Produkten wie ProFresh und Chocolate Mint beweist Fisherman’s Friend erneut, dass die Marke zielgruppenorientiert und topmodern ist."Neben der Personalie Engels gibt CFP noch eine weitere Veränderung bekannt: Das Unternehmen verlässt den Bonner Standort und bezieht zum 1. Oktober neue Büroräume am Medienhafen Düsseldorf. "Durch den neuen Standort wollen wir dem Thema 'New Work' gerecht werden", erklärt Geschäftsführer Jörg Beiß den Schritt. "Als modernes und in die Zukunft ausgerichtetes Unternehmen möchten wir ein Arbeitsumfeld schaffen, welches es unseren Mitarbeitern ermöglicht, dieses flexibel und eigenverantwortlich zu organisieren." Die neue Adresse von CFP Brands ist: Kaistraße 5 in 40221 Düsseldorf. tt