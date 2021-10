LinkedIn-Changemaker

"Wenn du eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntest - was wäre das?". Diese Frage stellt LinkedIn unter anderem der Selfapy-Mitgründerin Nora Blum, die mit ihrer App ein Onlineangebot für mentale Gesundheit initiiert hat sowie dem Gründer der UHLALA Group, Stuart Bruce Cameron, der Arbeitgeber:innen beim Aufbau einer LGBTQIA+-freundlichen Unternehmenskultur unterstützt. Gemeinsam mit fünf weiteren Changemakern sind die beiden die Gesichter der großangelegten LinkedIn-Kampagne, die bis Ende des Jahres laufen soll.Während die Kurzvideos der Protagonisten nur online zu sehen sind - in Social Media und auf dem offiziellen Blog des Berufsnetzwerks - starteten gestern auch zwei jeweils 30-sekündige TV-Spots in den Werbeblöcken aller großen Sender.Zudem werden großflächige OoH-Platzierungen in München, Berlin und Hamburg geschaltet. Im digitalen Raum startete die Kampagne bereits Mitte September auf allen relevanten Plattformen unter dem Hashtag #ConversationsForChange. Für Anfang November kündigte LinkedIn den Launch seines nationalen TikTok Channels an, auf dem dann auch die Changemaker edukativen Content zu ihren Themen verbreiten sollen."Das Thema Zukunft der Arbeitswelt ist auch für uns als Agentur ein aktuelles und relevantes Thema an dem wir intensiv arbeiten. Umso mehr freut uns, dass wir gemeinsam mit LinkedIn das Thema kommunikativ inszenieren durften von TV bis TikTok", sagt Carolin Freundlich, Business Director FMCG & Retail bei Fischer Appelt."Den wichtigen gesellschaftlichen Dialog wollen wir gemeinsam mit starken Partnern auf Agenturseite anstoßen – diese alle in einem Haus zu finden, schafft für alle Beteiligten großen Mehrwert", so Selena Gabat, Marketingchefin für den DACH-Raum bei LinkedIn.Von der Übersetzung der Idee für den deutschsprachigen Markt über Kreation und Produktion bis hin zu PR- und Social-Media-Aktivitäten kommen alle Maßnahmen von. Die Kommunikationsagentur setzte in der Vergangenheit schon mehrfach DACH-Kampagnen für LinkedIn um, die aktuelle ist jedoch die erste integrierte. Beteiligt waren dabei auch die Kreativ-Expert:innen von. hmb