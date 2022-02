Turkish Airlines: First to the Gate

In dem vierminütigen Video kommt King mit seinem Schauspielkollegenam neuen Istanbuler Flughafen an - und geht mit seinem Kumpel eine Wette ein: Wer zuerst am Gate ist, darf im Flieger am Fenster sitzen. Es folgt eine wilde Hatz durch das 2018 in Betrieb genommene Gelände, wobei King das tut, was er am besten kann: mit überraschenden Bildeffekten die Realität zu seinen Gunsten verändern - bis zum großen Finale an Bord.Mit dem Film bereitet Turkish Airlines seinem neuen Drehkreuz eine Bühne, an dem die teilstaatliche Airline einen großzügigen Lounge-Bereich unterhält. Die Inszenierung durch King soll Turkish Airlines gleichzeitig als innovative und moderne Fluggesellschaft positionieren: "Der auf dieser Partnerschaft basierende Werbefilm spiegelt sowohl die Essenz der Marke Turkish Airlines als auch die Dimension unseres Drehkreuzes, des Flughafen Istanbul, auf kreative und unterhaltsame Weise wider", sagt, Vorsitzender des Vorstands und des Exekutivkomitees von Turkish Airlines.