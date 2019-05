Samson, der vor einem Meilenstein im Leben eines jeden jungen Mannes steht: seiner ersten Rasur. Doch für Samson ist dieser Moment noch wichtiger als für andere. Denn er ist ein Transgender-Junge. Grey und Gillette zeigen den Protagonisten in dem Spot dabei, wie er sich das erste Mal rasiert und dabei von seinem stolzen Vater Tipps bekommt. Am Ende bringt Samson zum Ausdruck, wie glücklich er mit seiner Männlichkeit ist. Dazu verbreitet die Marke die Botschaft: "Whenever, wherever, however it happens - your first shave is special."



Gillette beweist mit der berührenden, leise inszenierten Geschichte um Samson einmal mehr Haltung und zeigt, dass es sich auch nach den Diskussionen um den Hauptfilm der Kampagne im Januar nicht von dem eingeschlagenen Weg abbringen lässt. Gillette beweist mit der berührenden, leise inszenierten Geschichte um Samson einmal mehr Haltung und zeigt, dass es sich auch nach den Diskussionen um den Hauptfilm der Kampagne im Januar nicht von dem eingeschlagenen Weg abbringen lässt.

© Gillette

Der Facebook-Kommentar von Samson zu dem Gillette-Film

Der 60-sekündige Film, den Gillette auf Facebook veröffentlicht hat, erzählt von einem Teenager namensUnd der Spot kommt in den sozialen Netzwerken in erster Linie positiv an. In zahlreichen Kommentaren zu dem Video wird Gillette gelobt - gerade auch von Menschen aus der Transgender-Community, die sich in der Story von Samson wiederfinden. Auch Protagonist Samson selbst hat auf einen Kommentar veröffentlicht, in dem er der Marke dafür dankt, einen so großen Moment seines Lebens mit Millionen Menschen geteilt zu haben (siehe unten).Bei Grey in Kanada zeichnen(Global Creative Chairman),(Worldwide Creative Officer),(Chief Creative Officers),(Deputy Chief Creative Officer),(Executive Chief Creative Officer),(Copywriter),(Art Director) sowie(Producer) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Das Editing übernahm, die Postproduktion kommt von. Für das Sound Design istzuständig, die Musik übernahm. tt