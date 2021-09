© Democracy Deutschland Manipuliertes FDP-Plakat in Frankfurt am Main

Um vollmundige Versprechen sind politische Parteien in Wahlkampfzeiten bekanntlich selten verlegen. Mehr Klimaschutz, höhere Löhne, eine sichere Rente, steigende Investitionen in Bildung und ein besseres Gesundheitssystem - die Botschaften auf den Wahlplakaten sind überaus verheißungsvoll. Die Frage, wie glaubwürdig die Versprechen der Parteien letztlich sind, will nun der gemeinnützige Verein Democracy Deutschland beantworten - mit einer App, deren Name wohl nicht ganz unabsichtlich sehr an den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung erinnert. Bekannt machen soll den Wahl-O-Meter eine freche Guerilla-Aktion.