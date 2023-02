© Commerzbank Katrin Menne ist Head of Brand & Research bei der Commerzbank

Coffee Fellows. Diesen Ort schlägt Katrin Menne, Head of Brand & Research bei der Commerzbank, für ein erstes Treffen vor. Das belebte Café in Frankfurt, in dem die einen Besucher Calls am Laptop abhalten, die anderen mit Kinderwagen einen warmen Zufluchtsort suchen, ist kein Treffpunkt für einen großen Auftritt. Stattdessen geduldiges Anstehen am Tresen, Warten auf die Getränke, Cappuccino für die Journalisten und Lemon Ginger Booster, vegan, für die Markenchefin von Deutschlands viertgrößter Bank.