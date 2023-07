Mastercard

Mastercard-Kampagne zur neuen "Mastercard Debit"

Mastercard inszeniert sich in einer neuen Markenkampagne als alltagstauglicher Begleiter der Menschen. Der Kreditkartenanbieter will damit seine neue "Debit Mastercard" bewerben, die die Marke Maestro nach 30 Jahren in den Ruhestand schickt. Der Austausch der Maestro-Marke gegen die neue Debit-Karte beschäftigt derzeit auch andere Finanzinstitute.

Der US-Konzern Mastercard will in seiner neuen Kampagne die Mehrwerte der neuen Debit-Karte herausstellen. Die kreative Leitidee lautet: "Debit Master