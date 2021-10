© Filmakademie Baden-Württemberg Der kleine Henry wird von seinen Eltern buchstäblich in Watte gepackt

Das Phänomen überbesorgter Eltern, die ihre Kinder aus Angst vor den Gefahren des täglichen Lebens auf Schritt und Tritt überwachen, hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker verbreitet. Und es hat sich vor allem ein Begriff dafür etabliert: Helikopter-Eltern. Dieses Thema greifen zwei junge Werbefilmer:innen in ihrem Abschlussfilm für die Filmakademie Baden-Württemberg in skurril-liebevoller Weise auf und werben damit für Hansaplast.