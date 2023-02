Inhaltlich erzählt der zweieinhalbminütige Spec Spot die Geschichte der Masochistin Carol, die Schmerzen über alles liebt, und sich deshalb in den Folterkeller der berühmt-berüchtigten Domina Lady Painmaker begibt. Letztere erscheint in Lack und Leder gekleidet und von zwei Human Puppies begleitet auf der Bildfläche und beginnt mit ihrem gewöhnlichen SM-Programm. Dieses umfasst von Peitschenhieben über Klemmen bis hin zu einer wilden Bondage-Session alles, was das Repertoir hergibt.

Lady Painmaker

Die eindringlich bebilderten Folterszenen und die dazu passende brachiale Musik lösen beim bloßen Zuschauen schon Qualen aus. Doch für Carol ist es vergebens - sie empfindet bei all dem keinerlei Schmerz. Der letzte Ausweg der unerbittlichen Lady Painmaker: Sie fesselt Carol für mehrere Stunden auf einen Eisblock, der bei ihr eine Blasenentzündung hervorrufen soll. Der bloße Gedanke daran bringt die Protagonistin schließlich zum Schreien. Gegen Ende des Spots sitzen beide in großmütterlicher Zweisamkeit auf Lady Painmakers Samt-Sofa und trinken "Femannose" - ein Produkt zur Vorbeugung und Behandlung von Blasenentzündungen - aus zierlichen Teetassen. Abschließend erscheint der Claim: "Femannose - Dominate the Pain".