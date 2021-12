© Telefónica Deutschland O2 denkt sich mit dem "Jedes-Zuhause" in die verschiedenen Zielgruppen hinein

Deutschlands häufigstes Wohnzimmer von Jung von Matt ist in der Werbebranche wohlbekannt. O2 und Serviceplan zeigen in der neuen Kampagne für das Internet-Angebot der Telefónica-Marke einen ganz ähnlichen Ansatz: Das "Jedes-Zuhause" soll den typischen Querschnitt deutscher Wohnungen in einem Gebäude vereinen.