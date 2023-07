Auch Metal-Fans in Wacken sollen etwas für die Umwelt tun und Müll vermeiden oder wiederverwerten.

Rund 590 Tonnen Müll fallen jährlich beim Kult-Festival in Wacken an. Mit dem eigens auf die musikalischen Vorlieben der Zielgruppe zugeschnittenen "Trash Metal Project" soll das der Abfallberg diesen Sommer deutlich kleiner ausfallen. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Song mit dem Titel „Reduce. Reuse. Recycle".

Trash Metal Project – Reduce. Reuse. Recycle.

Dabei handelt es sich um den vermutlich weltweit ersten "Trash Metalsong": In Anlehnung an Thrash Metal, das seinen Zuhörern die Botschaft im Wortsinn einprügelt, soll auch "Reduce. Reuse.Recycle" infiltrieren. Natürlich hin zum positiven Beitrag für die Umwelt: Damit die Metalheads ihren Holy Ground beziehungsweise das 400 Hektar große Ackerland von Wacken sauber halten. Konzipiert und komponiert wurde der Song zusammen mit der Musik Produktion "Not A Machine" und dem Metal-Musiker Rupert Keplinger von Antitype.In Auftrag gegeben hat die Kampagne Engagement Global, eine Initiative der Bundesregierung. Eines ihrer Projekte ist #17Ziele, mit dem die 17 von der UN formulierten Themen für eine nachhaltige Entwicklung der Erde bekannter gemacht werden sollen.