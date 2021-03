© Screenshot HORIZONT Mit einem Live-Talk stellt L'Oréal seine Aktion "Stand Up" vor

Belästigungen in aller Öffentlichkeit sind für Frauen weltweit ein alltägliches Problem. Der Kosmetikhersteller L'Oréal Paris will dabei helfen, das zu ändern: Mit der globalen Aktion "Stand Up" bietet er Frauen ein kostenloses Sensibilisierungs- und Schulungsprogramm, das sowohl Opfern als auch Beobachtern helfen kann. Wohlgemerkt geht es dem Konzern nicht nur darum, das Selbstbewusstsein seiner Kundinnen ganz im Sinne des Claims "Weil ich es mir wert bin" zu stärken. Sondern auch darum, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu schärfen und Frauen wie Männer dafür zu sensibilisieren, wie sie miteinander umgehen.