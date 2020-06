Aldi: Preis, Preis Baby

Dazu sollen die User die so genannte Duet-Funktion von TikTok verwenden. Mit dieser können TikTok-Nutzer auf ein bestehendes Video mit eigenem Content reagieren. Aufhänger ist die aktuelle Kampagne von Aldi Süd und Aldi Nord: Mit dem Rap "Preis, Preis Baby" sollen die User dazu animiert werden, ein eigenes Tanz-Video zu erstellen.Seit dem Start am vergangenen Wochenende hat die Aktion mit dem Titel #featuringALDI mehr als 60 Millionen Aufrufe auf TikTok generiert. Dazu dürfte auch die prominente Unterstützung beigetragen haben. Denn für die Challenge kooperiert das Unternehmen mit einigen Influencern, die es auf TikTok bereits auf eine ordentliche Reichweite bringen, darunter leoobalys (1,2 Mio Follower) oder juliabeautx (2,6 Mio Follower). Aber auch weniger reichweitenstarke TikTok-Sternchen wie "Germany's Next Top Model"-Gewinnerin Toni Dreher (185.000 Follower) sind mit von der Partie. Aldi Nord selbst verfügt auf der Plattform über etwas mehr als 30.000 Follower. "TikTok ist heute die Plattform, auf der sich vor allem die Generation Z tummelt. Wir möchten das kreative Potenzial des Kanals daher nutzen, um die Aldi Qualität und den Aldi Preis für eine junge Zielgruppe noch sichtbarer und erlebbarer zu machen“, sagt, Director Direct Marketing Channels bei Aldi Nord. "Wir freuen uns, dass wir mit TikTok nun eine weitere Plattform haben, die uns neue Möglichkeiten für Content-Formate bietet und über der wir mit jungen Menschen in den Dialog treten können." ire