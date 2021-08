VIP-Stadiontouren, Kaffee- und Weinproben oder kleinen Privatkonzerten unterhalten werden.

Sportsponsoring: Die Miele-Lounge in der Allianz-Arena

an der Säbener Straße und die neue "FC Bayern World" im Münchner Stadtzentrum als Showroom für seine Geräte. "

Miele und der FC Bayern München – das ist das perfekte Zusammenspiel zweier Premiummarken mit langer Tradition, die ihre Fans immer wieder aufs Neue begeistern", sagt, Marketing-Geschäftsführer der Miele Gruppe.Das Traditionsunternehmen hat dabei nicht nur deutsche Fans im Fokus. Miele und der FC Bayern unterhalten auch eine Partnerschaft in China, für Miele ein wichtiger Wachstumsmarkt: "Wir wollen die Megazentren nach und nach erschließen", zitiert das Handelsblatt Marketingchef Kniehl . So sind die Gütersloher Partner der traditionellen Sommer-Tour des FC Bayern, die nach coronabedingter Zwangspause im kommenden Jahr wieder auf dem Programm stehen soll. Außerdem plant Miele für den chinesischen Markt einen Werbespot mit Spielern des deutschen Rekordmeisters.Außer in das Sponsoring beim Rekordmeister investiert Miele auch in klassische Werbung. Im Frühjahr hat das Unternehmen eine Kampagne gestartet, die erstmals stärker die Marke in den Mittelpunkt rück statt konkreter Produkte. Die Kernthemen der von Select World entwickelten Kampagne sind Nachhaltigkeit, Performance und Handwerkskunst. Das Ziel: Auch jüngere Zielgruppen früh für Miele zu begeistern. ire