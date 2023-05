"Schoppen statt shoppen" - dieses Werbemotiv konnte dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium nicht gefallen

Ende April hat Rheinland-Pfalz seine neue Standortkampagne vorgestellt, mit der das Bundesland vor allem die Wirtschaft ankurbeln will. Doch eines der Werbemotive von Scholz & Friends ging nach hinten los - weil es den erklärten Zielen der rheinland-pfälzischen Regierung widerspricht.

Mit dem Auftritt will das Wirtschaftsministerium des Bundeslandes laut eigenen Angaben die "Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz Gold" stärken und deren Vorzüge noch stärker als bislang in den Fokus rücken. Auf mehreren Werbemotiven sollen dabei vor allem Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Fachkräfte für Rheinland-Pfalz begeistert werden.



Doch jetzt muss das Wirtschaftsministerium ein Motiv der millionenschweren Kampagne ändern. Anlass dazu ist ein Hinweis des Südwestrundfunks (SWR) an Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), dass der Werbespruch auf der betreffenden Anzeige missverständlich sei. Denn auf dem in goldgelber Farbe gehaltenen Motiv, auf dem Weinberge und der Rhein zu sehen sind, steht geschrieben: "Schoppen statt shoppen." Heißt: Die Menschen werden dazu animiert, es sich bei einem Wein in der Natur gut gehen zu lassen, anstatt in den rheinland-pfälzischen Städten einkaufen zu gehen. Doch genau das widerspricht dem Anspruch, die Wirtschaft des Landes zu stärken.