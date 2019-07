Mercedes-Benz Edition 19 Modelle

Die Geschichte ist denkbar einfach: In einem Mercedes-Benz der Sonderedition 19 wird es einem nie langweilig. Das Modell mit dem Infotainmentsystem MBUX regelt die Temperatur auf Wunsch runter - in diesen Tagen besonders wichtig -, hört sich jeden Wunsch an und räumt für den Weg aus dem Stau auch noch Wände zur Seite. Alles ganz easy.Mit einem 60-Sekünder und in drei 20 Sekunden langen TV-Spots inszenierenund, die europäische Lead-Agentur des Premiumherstellers, das Sondermodell und das MBUX unterhaltsam, mit einem großen Augenzwinkern. Die Fahrerin bekommt sozusagen jeden Wunsch erfüllt, selbst wenn dabei die Welt Kopf stehen muss. Neben der Präsentation des MBUX kommt in den Fahrszenen auch die Dynamik der Sondermodelle nicht zu kurz.Unter dem Motto "Jetzt ein Mercedes. Die Edition 19 Sondermodelle" investiert der Konzern aber nicht nur in die TV-Kommunikation. Im Mediaplan stehen auch die digitalen Kanäle, Social-Media, die Händler sowie natürlich Print. Die Motive zeigen einen sehr reduzierten Look, der das Wichtigste hervorheben soll: das Auto. Die Sondermodelle Edition 19 umfassen die A-Klasse, B-Klasse und C-Klasse Limousine. mir