© Burger King Deutschland Julia Klietzing steigt bei Burger King auf

Seit dem 1. April ist Julia Klietzing Head of Digital bei Burger King in Deutschland. In dieser neu geschaffenen Funktion verantwortet sie die strategische Ausrichtung und den Ausbau von digitalen Kanälen wie der App, der Website und der mobilen Bestellfunktion. Klietzing berichtet an Marketing-Direktor Klaus Schmäing.