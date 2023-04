Mobile.de macht sich seit Ostern für Leasing stark

Mobile.de macht seit Ostern auf sein Leasing-Angebot aufmerksam. Die Kampagne ist unter anderem im TV und Online zu sehen. Die Kreation kommt von Achtung. Eine entscheidende Rolle bei dem Auftritt spielt eine riesige Hand.

Auto-Abos sind derzeit bei vielen Autoherstellern, spezialisierten Anbietern und Fahrzeugverleihern ein Mega-Thema. Mobile.de rückt aktuell einen anderen Aspekt der Mobilität wieder in den Mittelpunkt: das Fahrzeugleasing. Der Hintergrund: Im März 2022 hatte Mobile.de die digitale Leasingplattform Null-Leasing.com mit Sitz in Hamburg übernommen. Zudem möchte das Unternehmen gängige Vorurteile ausräumen, etwa dass die Finanzierungsmöglichkeit sich nur bei Firmen- oder Neuwagen rechnet oder nur sich ab einem bestimmten Budget lohnt. „Dass Leasing auch für Privatleute eine tolle und vielseitige Option zur Finanzierung eines Gebrauchten ist, hat kaum jemand auf dem Zettel“, sagt Inga Wiese, Chief Marketing Officer (CMO) von Mobile.de. "Denk Leasing. Denk Mobile.de", wie die Kampagne heißt, inszeniert daher in 20 Sekunden Bewegtbild mit einem Auto-Matrjoschka die Vielfältigkeit des Fahrzeugleasings. Eine überlebensgroße Hand tauscht dabei eine klassische BMW-Firmenlimousine gegen einen Volvo und dann gegen einen Mini-Cabrio.