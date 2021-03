Für die bereits vor der Corona-Krise durchgeführte Untersuchung Untersuchung hatte der Hamburger Wirtschaftswissenschaftler Tobias Effertz eine quantitive Auswertung vorgenommen, mit wie vielen Werbespots für ungesunde Lebensmittel Kinder zwischen 3 und 13 Jahren am Tag in Kontakt kommen. Ergebnis: Im Schnitt sind es 15, fünf im Netz und zehn im TV.



Die Finanziers der Studie nahmen die Ergebnisse zum Anlass, um ein Werbeverbot für ungesunde Kinderlebensmittel zu fordern. International gebe es hierzu bereits viele Modelle, so Kai Kolpatzik, Leiter der Abteilung Prävention beim AOK-Bundesverband. "Es scheitert also nicht am Wissen, sondern am politischen Willen. Bund und Länder müssen hier jeweils ihre Verantwortung übernehmen und eine Umsetzung forcieren."