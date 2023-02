So hoch ist die Jobwechselbereitschaft in Deutschland

Die Wechselbereitschaft von Beschäftigten liegt auf hohem Niveau. Knapp vier von zehn Deutschen (37 Prozent) sind offen dafür. Das zeigt eine FORSA-Langzeitstudie - beauftragt von Onlyfy by Xing, einer Tochtermarke der New Work SE mit Sitz in Hamburg. Männer und Frauen geben unterschiedliche Gründe an.