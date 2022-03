Der Fachkräftemangel beschäftigt nicht nur Agenturen,. Recruiting-Experte Oliver Hohmann ist genau in diesem Bereich unterwegs und vermittelt Top-Kräfte aus den Bereichen Werbung, Medien und Digital an Unternehmen. Im Interview gibt er einen Überblick über die Stimmung am Markt - und die Anforderungen von Firmen und Jobsuchenden.