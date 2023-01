Unternehmen müssen zunehmend flexibler werden, was die Bedürfnisse der Jobsuchenden angeht. 2023 werde das Jahr, in dem Methoden, wie sich Job und Leben besser in Einklang bringen lassen, auch in der Masse ankommen, gibt das Unternehmen XING bekannt. Jobplanung sei immer auch Lebensplanung. Zusammen mit zehn – nach eigenen Angaben – „top-relevanten“ Karriere-Persönlichkeiten hat das Hamburger Jobnetzwerk vier Trends für 2023 definiert:

Trend 1: Arbeitgeber werden von Jobwechslern gefunden

Trend 2: WhatsApp & Co - die Bewerbung der Zukunft ist einfach

Trend 3: Die neue Führungskultur: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden, für welche Führungskraft sie arbeiten wollen

Trend 4: Der Job passt nicht? Dann wird er passend gemacht!

Weitere Top-Karriere-Minds 2023 laut XING:

„Die Job-Suche wird nicht länger nur die Suche nach Jobs sein. Es werden jene Arbeitgeber von Jobwechslern gefunden werden, die ihnen passende Rahmenbedingungen bieten und echtes Interesse an dem Menschen hinter einem Lebenslauf zeigen“, prognostiziert XING Top Mind Bernd Slaghuis.2023 wird das Jahr, in dem sich Recruiting neu aufstellen wird: Unternehmen werden Bewerbungsprozesse vereinfachen und beschleunigen – beispielweise durch die Möglichkeit, Bewerbungen via WhatsApp oder andere Social-Media-Kanäle einzureichen.In Zeiten des Fachkräftemangels wird es für Führungskräfte immer wichtiger, Teil der Veränderung zu sein, um das eigene Unternehmen nachhaltig attraktiv für Talente zu machen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.2023 wird zudem das Jahr, in dem Methoden, wie sich Job und Leben besser in Einklang bringen lassen, auch in der Masse ankommen werden.„Jobplanung ist immer auch Lebensplanung. Um die Arbeit in Einklang mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu bringen, sollte man sie aktiv mitgestalten. So ist mein persönlicher Job-Trend 2023 das Job Crafting – eine Methode, mit der man seinen aktuellen Job so verändert, dass er optimal zur eigenen Persönlichkeit passt, etwa hinsichtlich der Arbeitszeit, der Aufgaben oder der Arbeitsbeziehungen“, betont Karriere-Coach Ragnhild Struss, die XING als eine der zehn „toprelevanten“ Stimmen sieht.Laut Xing wurden sie "auf der Basis von quantitativen wie qualitativen Kriterien ausgesucht". Zu denunter anderem Karrierecoach und Spiegel-Kolumnist Bernd Slaghuis, der ehemalige Olympia-Schwimmer Michael Groß, Unternehmerin und Berufsberaterin Ragnhild Struss und Führungskräfte-Coach Nane Nebel.