Im Vorstellungsgespräch haben junge Talente derzeit gut lachen

Der War for Talents tobt so intensiv wie nie zuvor - das gilt in besonderem Maße für die Marketing- und Sales-Branche. Glaubt man Michael Page, dann herrscht hierzulande ein massiver Kandidatenmangel. Wie sich der Jobüberschuss auf die Ansprüche der Bewerbenden und deren Verdienstmöglichkeiten auswirkt, das zeigt der aktuelle Gehaltsreport des Personaldienstleisters.

Man muss im aktuellen Gehaltsreport von Michael Page schon lange suchen, um eine ähnlich hohe Zahl an offenen Stellen zu finden wi