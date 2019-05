Herr Herzberger, Datenskandale, Fake-News, Passwörter-Alarm: Facebook steht in der Öffentlichkeit derzeit mächtig unter Druck - macht Ihnen Ihr Job derzeit eigentlich Spaß? Mein Job hat so viele Facetten, dass ich jeden Tag mit großer Freude zur Arbeit fahre. Selbstverständlich ist die mediale Berichterstattung über Facebook ein täglicher Begleiter meiner Arbeit. Sie zeigt vor allem auf, welcher Verantwortung wir uns stellen müssen, um wichtige gesellschafts- und wirtschaftspolitische Themen gemeinsam mit unseren Partnern anzugehen.



Dem kann ich so nicht ganz zustimmen. Smartphones haben die Art, wie wir einkaufen, verändert, und Social Commerce boomt. Leider waren Unternehmen bisher zu langsam, sich an das Smartphone anzupassen. Sie müssen Möglichkeiten finden, die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppen auf dem für sie favorisierten Weg zu gewinnen.Eine Möglichkeit hierfür sind Stories. Sie sind von Anfang an mobile-first gedacht und bilden daher den aktuell stattfindenden Wandel in der visuellen Kommunikation direkt ab. Aktuell werden Stories auf unseren drei Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp täglich von jeweils über 500 Millionen Menschen genutzt. Außerdem suchen Menschen mobil den direkten Kontakt zu Händlern: Im Messenger werden jeden Monat mehr als acht Milliarden Nachrichten von Kunden an Unternehmen geschickt.Ich bin vom Gegenteil überzeugt: Mobile wird noch immer stark unterschätzt. Das Mediennutzungsverhalten hat sich zu Mobile verschoben. Der Mensch selbst verändert heute die Marketing- und Medienwelt. Daher spreche ich auch immer gerne von einer „People-First-Strategie“. Die Menschen verbringen durchschnittlich drei Stunden am Tag auf ihrem Smartphone. Sie lassen sich hier inspirieren. Neue Produkte und Services werden zu 66 Prozent digital entdeckt.Wir wissen aus Studien, dass Verkäufe, unabhängig davon ob sie digital oder offline stattfinden, zu 80 Prozent einen digitalen Anstoß haben. Durch die mobilen Endgeräte können Kunden zu jeder Zeit an jedem Ort einkaufen, Öffnungszeiten spielen keine große Rolle mehr. Es muss jetzt ein Umdenken bei Marketern stattfinden, hin zu „people-first“ und „people are always shopping“. Der Commerce der Zukunft ist persönlich, mobil, automatisiert und funktioniert über alle Geräte und Plattformen hinweg.Im Kern meint die Commerce First Strategy, dass Unternehmen eine ganzheitliche Commerce-Strategie fahren sollten, statt in Retail- und eCommerce-Bereiche aufzuteilen. Menschen kommen heute überall und zu jeder Zeit mit neuen Marken und Produkten in Berührung, die sie potenziell interessieren. Offline- und Online-Kanäle verschwimmen in diesem Commerce-Prozess. Auch der Begriff „Customer Centricity“ passt nicht mehr zu dieser Strategie. Wir sollten jetzt “people-first” denken. Commerce muss zukünftig vor allem eins sein: persönlich und relevant für alle Menschen.Vor allem ein Umdenken in der Organisationsstruktur. Heute sprechen viele von Omnichannel, arbeiten in ihren Unternehmen gleichzeitig aber noch in Silos. Aus einer aktuellen GfK-Studie wissen wir, dass Mobile mit 45 Prozent und soziale Netzwerke mit 37 Prozent die primären Informationsquellen für Menschen sind, um von Produkten und Services zu erfahren. „Commerce First” heißt also zu verstehen, wann und wie wir die Menschen auf dem Weg zum Kauf online und offline erreichen können.Die meisten Unternehmen scheitern daran, Mobile als Technologie zu sehen und nicht als Konsumentenverhalten. Gleichzeitig bremst sie aber auch die Angst, sich selbst zu verändern. Die Angst vor dem Scheitern muss ersetzt werden durch „testen, lernen, rekalibrieren und neu starten“.