Auf Druck der irischen Datenschutzbehörde passt Meta seine Basis für personalisierte Werbung an - doch eine Datenschutz-Organisation ist nicht zufrieden

Der Facebook-Konzern Meta wird seinen Usern in Europa künftig die Möglichkeit geben, der Sammlung von Informationen über ihr Online-Verhalten zur Personalisierung von Werbung zu widersprechen. Hintergrund ist, dass die bisherige Praxis Anfang des Jahres von der zuständigen irischen Datenschutzbehörde für illegal erklärt wurde.

Meta ändert die rechtliche Grundlage zur Datenerhebung. Die Umstellung werde am 5. April greifen, hieß es in einem Blogeintrag am Donnerstag.