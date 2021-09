© Imago / Manngold Fußgängerzonen waren in Lockdown-Zeiten fast menschenleer – E-Commerce wurde währenddessen wichtiger.

Die Drogeriemarkt-Kette DM hat unter den Handelsunternehmen in Deutschland die zufriedensten Kunden. Das jedenfalls besagt das aktuelle EY-Parthenon-Performance-Ranking 2021, das von der Strategieberatung EY-Parthenon gemeinsam mit den Marktforschern von Innofact herausgegeben wird. Es misst die Kundenzufriedenheit mit führenden Einzelhändlern in Deutschland. Auch einige Unternehmen aus dem Segment Mode und Sport konnten sich zumindest in den Top 30 platzieren.