Expertentipps | Kollaboration: Vorsicht Kommunikationsfalle!

Mit der Informationsflut bei kollaborativem Arbeiten muss man umzugehen lernen.

Überinformation, fehlende Skills und Meeting-Wahnsinn – in unserer sich modernisierenden Arbeitswelt kommt es immer mehr auf richtiges kollaboratives Arbeiten an. Zwei New-Work-Experten erklären, wie es geht.

Sarah Kastner Nadine Soyez: "Wenn ich nicht weiß, wie ich meine Intention richtig formuliere, bildet die Kommunikation einen Konfliktherd."

E

Ein wirkliches Risiko ist allerdings die Überkollaboration. Wenn quasi jeder mit jedem zusammenarbeitet, kann eine Informationsflut entstehen, die sich nicht mehr handhaben lässt. "Um sich davor zu schützen, müssen die Teammitglieder entscheiden können, an welchen Stellen sie vernetzt arbeiten wollen und an welchen nicht." Das fange mit der Auswahl der Kanäle an. Früher gab es Briefe, dann folgten Faxe und schließlich E-Mails. Doch inzwischen existieren durch Teams und Co. so viele technische Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten, dass sich nicht nur mancher überfordert fühlt. "Damit müssen wir umzugehen lernen. Wir müssen auswählen können, was für uns relevant ist und was nicht."in Zuviel an Information und Kommunikation betrachtet auch Soyez von Virtual Team Heroes als Risiko. So beobachte sie immer wieder, dass Menschen von morgens bis abends an Online-Meetings teilnähmen und dadurch keine Zeit mehr hätten, selbst etwas zu bearbeiten. Manche Personen säßen sogar in Online-Meetings, um ein Online-Meeting vorzubereiten. Das sei völlig absurd. Um Überlastungen vorzubeugen, muss die Meeting-Kultur überdacht werden.Auch die Kommunikation an sich birgt gewisse Risiken. Wer auf Distanz arbeitet, kommuniziert meist in schriftlicher Form, sei es in Chats oder per E-Mail. Dabei kann es passieren, dass die Mitteilung beim anderen nicht so ankommt wie ursprünglich beabsichtigt. "Es ist erwiesen, dass wir schriftliche Nachrichten eher negativ als positiv oder neutral interpretieren", sagt Soyez. "Und wenn ich nicht weiß, wie ich meine Intention richtig formuliere, bildet die Kommunikation einen Konfliktherd." In diesem Zusammenhang empfiehlt sie das sogenannte Rich-Media-Konzept: Es besagt, dass die Kommunikationskanäle je nach Situation gewählt werden sollten. "Und je komplexer eine Nachricht ist, desto eher sollte ich in Echtzeit kommunizieren."Doch selbst, wenn alles bedacht wird, läuft Kollaboration nicht immer reibungslos ab. Denn: "Wer offline nicht zusammenarbeiten will, wird es online auch nicht tun", so Kluge. "Wir erreichen digitalen Wandel nicht durch die Implementierung schöner neuer Tools, sondern durch die Schaffung von Rahmenbedingungen, in denen eine neue Kultur des Miteinanders gedeihen kann."