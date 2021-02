"Freude" und "Leichtigkeit" sind die Begriffe, die in so gut wie allen der nachfolgenden Bewertungen fallen. Auch die universell verständlichen Motive erzeugen allgemein positive Resonanz und werden als sehr clean und modern bewertet. Als größte Fans des neuen Packaging Designs tun sich unter den befragten Design-Experten Andreas Heim von Brandoffice und Stephan Pantel von Superunion hervor. Beide vergeben für den frischen McDonald's Look die Höchstwertung von fünf Sternen und loben die Unverwechselbarkeit, die die neuen Verpackungen für die Produkte mit sich bringen.