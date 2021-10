Die Kernbotschaft, die Hyundai und JvM/Neckar in dem einminütigen Hauptfilm vermitteln wollen: Die Kinder, die in den nächsten Jahren geboren werden, könnten die erste Generation bilden, die komplett CO2-neutral lebt. Um diese Message zu untermauern, zeigen Kunde und Agentur schwangere Frauen in cineastischen Bildern und im Einklang mit Natur und Tierwelt. Dazu erklärt ein weibliches Voice-over die Erwartungen der künftigen Generation an eine nachhaltige Welt ganz im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes. Am Ende zeigt Hyundai dann noch seinen E-SUV Ioniq 5, der sinnbildlich für die emissionsfreie Zukunft des Herstellers stehen soll."Wir alle können unseren Teil dazu beitragen, dass Generation One zum offiziellen Namen für die kommende Generation wird, die sonst folgend auf Gen Alpha ja Gen Beta heißen würde", sagt, Geschäftsführer bei Jung von Matt/Neckar, hoffnungsvoll. Auf Youtube kommt der global eingesetzte Film jedenfalls schon mal zumindest auf ordentlich Reichweite: Nach knapp zwei Wochen zählt der Spot auf der Plattform bereits über 16 Millionen Views. Auch im TV sowie in den übrigen Social-Media-Kanälen ist er zu sehen. Ergänzend kommen Print-Motive und thematischer Website-Content zum Einsatz.Bei Jung von Matt/Neckar zeichnen(Creative Director),(Senior Art Director),(Senior Copywriter),(Creative Concept SM Production),(Copywriter),(Agency Producer),(Client Service Director) und(Senior Project Manager) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von. Die eigens für die Kampagne komponierte Musik kommt von. Fotograf der Key Visuals ist. tt