© IMAGO/HJS Sagrotan ist einer der Gewinner unter den beliebtesten Marken der Deutschen in der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben massiv beeinflusst und viele nachhaltige Veränderungen im alltäglichen Leben, in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft zu Tage gefördert. Doch wie hat die Krise die Wahrnehmung von Marken verändert? Welche Brands haben die Deutschen erst in der Pandemie so richtig für sich entdeckt? Die Antwort liefert die neueste Ausgabe der Studienreihe "Menschen und Marken", die Appinio und Batten & Company exklusiv für HORIZONT Online erheben. Die Ergebnisse sind durchaus überraschend.