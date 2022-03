© Adidas Im vergangenen Jahr machten Adidas und Zalando bei einer Diversity-Kampagne gemeinsame Sache - bei den deutschen Konsumierenden werden beide Marken für ihr Engagement in Sachen Vielfalt hochgeschätzt

In der Studienreihe "Menschen & Marken", die HORIZONT Online exklusiv veröffentlicht, untersuchen Appinio und Batten & Company regelmäßig die Beziehung der Deutschen zu ihren Lieblingsmarken. In der aktuellen Welle haben die Macher abgefragt, welche deutschen Brands das große Thema Diversity am besten verkörpern. An der Spitze steht ein Sportartikel-Riese.