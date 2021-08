Auf diese Marken wollen die Deutschen in ihrem Leben nicht verzichten

© Nike Nike steht in der Gunst der deutschen Verbraucher ganz oben

Marken sind im Leben der Menschen allgegenwärtig. Viele sind mit ihren Produkten einfach nur nützlich oder gar lebenswichtig, andere nerven die Verbraucher und manche - das ist dann die große Kunst - werden im Laufe der Jahre zu Lovebrands. Doch wenn die Deutschen nur eine Marke in ihrem Leben wählen dürften, welche wäre das? Diese Frage haben Batten & Company und Appinio jetzt in einer repräsentativen Umfrage gestellt. Es ist der Auftakt der monatlichen Umfragereihe "Menschen und Marken", in der die beiden Unternehmen die Beziehung der deutschen Konsumenten zu Marken anhand einer spezifischen Frage untersuchen. HORIZONT Online veröffentlicht die Ergebnisse exklusiv.