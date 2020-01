"Für uns bedeutet Einfachheit im Umgang, dass es bei der Interaktion mit dem Gerät kein Nadelöhr geben darf"

© Braun

Mit der neuen LE-Serie will sich Braun einen Platz in den deutschen Wohnzimmern zurückerobern

„Wir erfinden uns nicht einfach ein schönes Design und zwängen dann die Technik hinein. Sondern wir loten die technischen Möglichkeiten aus und schauen dann, wie man in diesem Rahmen ein besonderes Produkt schaffen kann.“ Oliver Grabes Teilen

Braun musste für den Neustart die richtige Balance zwischen Markentradition und Modernität treffen. Das Problem: Der 1959 präsentierte LE1 gehört zu den großen Klassikern des Braun-Designs und ist noch heute unter Sammlern höchst beliebt. Doch mittlerweile beherrschen Hersteller den Audio-Markt, für die diese einst disruptive Design-Sprache selbstverständlich ist. Kann da der Erfinder dieses Designs überhaupt noch punkten? Auch die technischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert.Für Professor Oliver Grabes, Leiter von Braun Design, war damit klar, dass es mit einem schlichten Zitat des Kult-Designs nicht getan sein würde: „Braun ist mit innovativem Design und auch technischen Innovationen weltberühmt geworden. Und Retro-Design ist oft das genaue Gegenteil davon: Man schaut zurück und zitiert. Deshalb war uns klar, dass das Design auch für Menschen funktionieren muss, die die gesamte Vorgeschichte nicht kennen.“Im HORIZONT-Interview erzählt er, wie er die klassischen Designprinzipien Brauns für die digitale Ära neu interpretierte und warum ihm der regelmäßige Gedankenaustausch mit Dieter Rams so wichtig ist.Braun hat im Industrie-Design eine tolle Vergangenheit – und das speziell in dem Audiobereich. Wir konnten schon in vielen Kategorien besondere Produkte präsentieren, aber die Audio-Kategorie sticht hier mit ihrer öffentlichen Relevanz und ihrer stilprägenden Wirkung noch einmal heraus. Diese Produkte wurden nicht nur wegen der Funktionalität, sondern auch wegen des Designs gekauft. Deshalb war natürlich unsere erste Frage, welche Elemente dieser Tradition wir aufnehmen sollten.Bei einem Rasierer muss Design zunächst einmal nur für den Nutzer selbst funktional sein. Darüber hinaus hat das Produkt wenig Symbolwert. Denn man kauft es nicht, um anderen Menschen etwas zu signalisieren oder sie zu beeindrucken. Audio steht dagegen im Wohnzimmer oder der Küche und ist damit auch für andere Menschen sichtbar. Dadurch wird es zum Statement seines Besitzers. Deshalb mussten wir klären, welches Statement wir mit dem Design geben wollen und welches Statement wir den künftigen Besitzern über die Geräte ermöglichen. Der Kauf eines Lautsprechers ist schließlich eine bewusste Wahl. Der potenzielle Käufer hätte viele andere Möglichkeiten.Wir wollten zurück zum Kern der Design-Tradition von Braun und sehr authentisch bleiben, ohne aber dabei in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Retro-Design kam also nicht in Frage.Natürlich hätte man einfach den Schneewittchen-Sarg oder einen anderen Klassiker nehmen und neue Technik einbauen können. Aber das wäre genau der falsche Ansatz gewesen. Braun ist mit innovativem Design und auch technischen Innovationen weltberühmt geworden. Und Retro-Design ist oft das genaue Gegenteil davon: Man schaut zurück und zitiert. Wir stehen zu Tradition, aber genauso wichtig war es uns, nach vorne zu gehen. Deshalb war uns klar, dass das Design auch sofort für Menschen funktionieren muss, die die gesamte Vorgeschichte nicht kennen. Diese Balance zu finden, war eine spannende Herausforderung.Natürlich entspricht das Design von damals nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen. Aber es inspiriert zu spannenden Interpretationen. Wir haben sehr intensiv darüber nachgedacht, wie heute Audio mit einer komplett anderen Technik und neuen Nutzungsritualen stattfindet. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie man den Umgang vereinfachen oder demokratischer machen kann.Nehmen wir mal das Beispiel der Knöpfe: Die bräuchte man so eigentlich nicht. Denn man kann heute ein Klangerlebnis genauso gut über das Smartphone steuern. Wir haben uns trotzdem für diese Steuerungsmöglichkeit entschieden, aber eben nicht nur. Zu den Kernwerten des Braun Designs gehört Werte die Einfachheit im Umgang und die Einfachheit im Design. Und für uns bedeutet Einfachheit im Umgang, dass es bei der Interaktion mit dem Gerät kein Nadelöhr geben darf. Eine ausschließliche Smartphone-Steuerung würde bedeuten, dass nur eine Person in der Wohnung die Musik laut oder leise machen kann. Und wir gehen davon aus, dass auch andere Menschen auf das Gerät zugreifen wollen, wenn sie anwesend sind. Und das ermöglichen wir, indem wir Knöpfe und Schalter an den Lautsprechern anbringen.Wenn man sagt „Es muss einfach zu benutzen sein“ und meint das wirklich, dann muss man darauf schauen, was das heute eigentlich bedeutet. Denn das Produkt hat sich einfach zu sehr verändert. Ein Beispiel dazu: Der An-und-Ausschalter war in der Vergangenheit ganz wichtig. Heute ist der Ruhezustand eines Audio-Produkts das Standby. Dagegen ist heute sehr wichtig, ob man eine Voice-Funktion am Gerät aktiviert. Akzeptiert man, dass jemand mithört, oder möchte man das nicht? So verändert sich über die Nutzung, die sich aus den aktuellen Gegebenheiten der Technik ergibt, eben auch der Fokus der Gestaltung liegt. Und diese Auseinandersetzung mit den technischen Rahmenbedingungen ist umso wichtiger, als es ebenfalls zur Braun Design-Tradition gehört, um die Technik herum zu gestalten. Wir erfinden uns also nicht einfach ein schönes Design und zwängen dann die Technik hinein. Sondern wir loten die technischen Möglichkeiten aus und schauen dann, wie man in diesem Rahmen ein besonderes Produkt schaffen kann.Früher war Braun-Design etwas ganz besonderes, denn es gab viele in den 50er und 60er Jahren, die nur dekoriert haben. In dieser Zeit war das schlichte Design von Braun einfach ein Statement. Es hat ganz klar Aufmerksamkeit geschaffen und polarisiert. Dieses Industriedesign hat viele andere Firmen inspiriert. Heute gibt es viele gute Marken und Firmen in diesem Bereich. Das Niveau ist insgesamt sehr hoch. Für uns war es also bei der Rückkehr in den Audio-Bereich nicht einfach, unser Design zu definieren. Denn wir wollen ja nicht so sein wie die anderen. Aber gleichzeitig wollen wir auch nicht komplett von dem weggehen, was zu uns passt, nur weil andere uns so ähnlich sind.Durch eine andere Technik und eine Systemcharakter der Produkte. Braun war schon früher ein System. Und heute haben wir für unsere Lautsprecher ein einfaches System von Größen sowie ein einfaches System von Aufhängungsinstallationen und Positionierungsmöglichkeiten im Raum. Das bringen unsere Wettbewerber einfach nicht so stark.Natürlich ist das Design bei Audio sichtbarer. Aber auch bei unseren Lautsprechern vermitteln wir keinen Luxus, sondern eher erreichbare Qualität. Luxus wäre für mich, wenn man Lautsprecher für 20.000 Euro kauft und sich dann um diese Ausrüstung herum einen HiFi-Tempel in der Wohnung baut, der den Sound noch optimiert. Im Vergleich dazu sind unsere Geräte eine Möglichkeit einen sehr guten Klang zu erreichen, aber eben noch im Rahmen der normalen Gegebenheiten. Braun-Produkten hatten schon immer ihren Preis, aber sie waren für die Konsumenten auch grundsätzlich erreichbar. Diese Philosophie gilt für alle Produktkategorien bei Braun.Das Schöne an solchen Projekten ist, dass aus ihnen eine Wechselwirkung entsteht. Wenn ich in einem Bereich die Einfachheit der Gestaltung wieder in den Vordergrund stellt, dann entsteht auch die Überlegung was das für andere Produktgruppen bedeuten könnte. An dem Thema sind wir dran. Aber gerade bei Rasierern sind die Produktzyklen sehr lang. Deshalb werden wir noch ein bisschen auf die Modelle warten müssen, die diese neuen Designeinflüsse widerspiegeln. Aber langfristig wird das Design von Braun Audio sicher die Marke insgesamt verändern.Ich bin in der Welt der Braun-Sammler sehr gut vernetzt. Und diese Szene ist gar nicht mal so klein. Das sind keine 5 sondern eher 500 Sammler in Deutschland und weltweit noch deutlich mehr. Diese Sammler kennen die alte Welt sehr gut und die neue Welt zum Teil. Und wir versuchen den Spagat: Wir versuchen Produkte zu haben, die auch für diese Gruppe eine authentische Weiterführung der alten Welt sind. Aber gleichzeitig sollen die Produkte auch neue Elemente wie Sprachaktivierung überzeugend integrieren. Denn es muss auch für die Anderen funktionieren. Denn die Nicht-Sammler sind die Mehrheit. Und diese Mehrheit muss sich erst in das Produkt verlieben, bevor sie sich für die Geschichte interessieren wird. Das ist unser Ziel: Die einen mit ihn die Zukunft zu nehmen und die anderen für unsere spannende Vergangenheit zu begeistern. Ich bin auch in dem Braun-Förderkreis, zu dem auch Dieter Rams gehört. Mit seinen 80 Jahren ist er zwar im Design nicht mehr aktiv, aber ich treffe mich ihm regelmäßig zum Austausch über aktuelle Entwicklungen.Dieter Rams ist einfach eine faszinierende Person. Wenn man mit ihm im Raum sitzt, dann hat er einfach eine tolle Aura. Aufgrund seiner Erfahrung und Seniorität steht er einfach schon ein wenig über den Dingen. Er hat nicht mehr den Druck, etwas machen zu müssen, das sich auch gut verkauft. Er muss auch nicht mehr beweisen, dass er Design beherrscht. So kann er sehr direkt und über den Dingen stehend hinterfragen, ob eine bestimmte Maßnahme tatsächlich Sinn ergibt. Er hilft einem damit, noch einmal auf die Meta-Ebene zu gehen und so eine andere Perspektive zu aktuellen Projekten zu finden und sich immer wieder auf die Grundlage zu besinnen. Denn es gibt genügend Stimmen, die immer wieder ein spektakuläreres Design wollen. Er dagegen sagt: Wir wollen kein spektakuläres Design. Wir wollen sinnvolles und gutes Design, das man auch nach fünf Jahren noch gut finden wird. Diese Hilfe schätze ich an ihm. Und daraus entstehen sehr gute Gespräche, die eher herausfordernd als einengend sind. Sonst würde ich den Kontakt auch nicht mehr suchen. cam