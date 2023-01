© Aldi Nord / Aldi Süd In der Kampagne "Macht es zu eurem Fest" spielt die Aldi-Tüte die Hauptrolle

Seit 2020 erheben APG, BBDO, Deloitte und Yougov in einer Langzeitstudie exklusiv für HORIZONT Online die Werbelieblinge der Deutschen - also die Marken, die sich aufgrund ihrer positiv wahrgenommenen Werbung langfristig und am stärksten in den Köpfen der Menschen festsetzen. Im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres konnte Aldi aufgrund seiner Weihnachtskampagne Platz eins erobern - und thront jetzt gemeinsam mit Dauerprimus Haribo an der Spitze. Den Bronze-Rang belegt die Deutsche Telekom.